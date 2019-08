Bornauw trekt naar 1.FC Köln

De belofte-international brak vorig seizoen door bij de Belgische recordkampioen, maar leek niet in het spelsysteem van speler-trainer Vincent Kompany te passen. Zo waren er twijfels over de uitvoetballende kwaliteiten van de Meisenaar. Het jeugdproduct speelde uiteindelijk amper 24 competitiewedstrijden voor Anderlecht.

"Sebastian past perfect in het plaatje van onze club. Hij is een sterke, agressieve speler die sterk is met het hoofd. Hij is niet alleen een versterking voor onze kern, maar ook een investering in de toekomst van onze club", zegt Armin Veh, directeur van 1.FC Köln.

Bornauw, die zijn eerste stappen op het voetbalveld zette bij Wydad Casablanca in Marokko, kost de Duitse club zo'n 7 à 8 miljoen euro. " 1.FC Köln is een traditieclub met supporters die een ongelofelijke sfeer in het stadion creëren. Ik kijk er naar uit om in de Bundesliga te spelen. Het is een sterke en populaire competitie die ik ook in België gevolgd heb", besluit Bornauw.

