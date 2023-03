Brent droomt van Paralympische Spelen: “Tonen dat ik nog veel kan”

Na een ongeluk vier jaar geleden raakte Brent Van Der Kelen deels verlamd, maar dat houdt hem niet tegen om topsporter te worden. De Gooikenaar wil met zijn badmintonraket de Paralympische spelen halen en is niet te stoppen. Brent is hét voorbeeld van doorzettingsvermogen. Hij krijgt veel steun van vrienden en familie, maar vooral ook van zijn trouwe viervoeter.

Vier jaar geleden slaat het paard van Brent op hol, waardoor de Gooikenaar van zijn paard valt en een dwarslaesie oploopt. “Op tien seconden tijd was het gebeurd. Van de ene dag op de andere was ik verlamd aan de benen en moest in een rolstoel verder. Maar sporten zit in mijn bloed. Eénmaal thuis zocht ik een sport om te beoefenen: het is badminton geworden”, zegt Brent. “Als ik sport, vergeet ik alle pijn. Na een training voel ik mij goed.”

En badminton nog niet genoeg is, begint Brent te fietsen met zijn handbike. Die heeft hij gekregen van familie en vrienden. Met die fiets en het badmintonraket wil hij hoge toppen scheren, die van de Paralympische Spelen. “Ik heb van in het begin gezegd dat ik de Spelen wil bereiken. Ik ga er alles voor doen, ook als dat betekent dat ik zeven dagen per week moet trainen”, zegt Brent.

Gelukkig staat Brent er niet langer alleen voor. Sinds september krijgt hij ook hulp van Igor, zijn hulphond. “Hij helpt mij met dingen op te rapen of haalt de afstandsbediening van de televisie als ik in de zetel lig. Bij het badminton neemt Igor mijn raket en pluimpjes mee”, aldus Brent. “Hij is een hele grote hulp. Anderzijds wil ik met het sporten tonen dat ik nog veel zelf kan.”