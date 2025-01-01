Brent Van Der Kelen en Kiki To pakken zilver op EK para-badminton: “Veel geleerd"

Het is een fantastische Europees kampioenschap geworden voor België, dat met twee zilveren medailles huiswaarts keert. Man Kei To (klasse WH1) trok als titelverdedigster naar Istanboel en snelde zich door de poules en de knock-out fase naar een nieuwe Europese finale. Daarin trof ze de Zwitserse Cynthia Mathez, haar eeuwige rivaal binnen ons continent. In de eerste set was onze landgenote nog de sterkste met 21-18, maar de twee daaropvolgende sets waren voor haar concurrente: 10-21, 15-21. In het gemengd dubbelspel schopte Man Kei To het samen met Brent Van Der Kelen ook tot de finale voor de titel, maar daarin was het duo met Ilaria Olgiati (Zwitserland) en Yuri Ferrigno (Italië) te sterk

"Ik hou een dubbel gevoel over aan dit Europees kampioenschap. Enerzijds is het geweldig dat we in het gemengd dubbelspel zo ver geraakt zijn met twee WH1-spelers. Brent heeft het hier ook super goed gedaan. Onze prestatie was echt goed. Anderzijds was de finale in het enkelspel sowieso een must voor mij, maar daarin kan ik mijn titel niet verlengen. Daar heerst dus wel teleurstelling. Nooit eerder wou ik zo hard een toernooi winnen. Met tranen in de ogen heb ik deze keer mijn nederlaag moeten erkennen in de sterkere Cynthia Mathez", zegt To.

Brent Van Der Kelen (klasse WH1) nam voor de tweede keer deel aan een EK, en schopte het in het enkelspel knap tot in de kwartfinales, waarin hij door de Italiaan Yuri Ferrigno (eerste reekshoofd op het EK) werd uitgeschakeld. In het mannen dubbelspel kon hij met de Brit Oliver Vaughan niet door de poules geraken, maar dat hij na het gemengd dubbelspel met Man Kei To met zijn eerste medaille naar België terugkomt, stemt hem uitermate tevreden.

“Die kwartfinale was uniek, toen was ik al heel tevreden. Maar dat ik dan nog een medaille behaal met Kiki in het dubbelspel, is natuurlijk super. Ik heb op dit EK vooral ook erg veel bijgeleerd, want ik speelde in totaal 14 matchen”, aldus Van Der Kelen.

Twee regiogenoten met mooi palmares

Kiki To heeft roots in Nossegem en is lid van Badmintonclub Herne. Brent Van Der Kelen is ook uit onze regio, hij is uit Pajottegem. Allebei belandden ze in een rolstoel door een ongeval.

In mei won Van Der Kelen het Belgisch kampioenschap in het enkel- en het dubbelspel. Hij droomt ervan om te schitteren op de Paralympische Spelen van 2028 in Los Angeles. Brent wordt in die droom gesteund door Joggingclub Oetingen en andere Gooikse verenigingen. Ze organiseren activiteiten zoals een carwash om de kosten te dekken.

Man-Kei To, ofwel Kiki, startte in 2015 met het spelen van grote internationale toernooien in de WH1-klasse, de klasse voor spelers in rolstoel 'zonder buikspieren'. Ook Brent speelt in die klasse. In 2022 won To samen met de Turkse Emin Seçkin zilver in het dames dubbelspel op het WK in Tokio. In augustus 2023 won ze goud in het enkelspel op het EK in Rotterdam. In mei 2024 ontving Kiki de trofee van ‘Europees Parabadmintonster van het Jaar’. Wat later nam ze deel aan de Paralympische Spelen van Parijs. Ze eindigde vierde in het enkelspel in de WH1-klasse.