Broers Coenen klaar voor motorcrossseizoen vol verwachtingen

Bij de verkiezing van Sportman en Sportvrouw van het Jaar eindigde Lucas Coenen dit weekend nog als vierde in de categorie Belofte van het Jaar. Daar zitten zijn puike prestaties van vorig seizoen voor iets tussen. Hij werd vice-kampioen in de MX2-klasse, dankzij negen overwinningen in twintig Grote Prijzen. Het leverde hem een prestigieuze transfer van Nestaan Husqvarna naar Red Bull KTM De Carli op. “Dat is een winnaarsteam, en ik win ook graag,” reageert de jonge Overijsenaar.

Tweelingbroer Sacha volgt Lucas naar KTM en zo rijden ze dit seizoen voor hetzelfde team. “Da’s leuk, want zo kunnen we alles samen doen. We trekken elkaar op tijdens de training en kunnen zo allebei nog beter worden,” aldus Sacha die blijft rijden in de MX2-klasse.

Beide broers zijn nu 18 en zetten de studies on hold om zich volledig te focussen op motorcross. De uiteindelijke droom is om naar Amerika te trekken en daar te strijden in de lucratieve motorcrosscompetities, maar eerst willen ze goed presteren voor KTM De Carli. Vanaf begin maart trekken de tweelingsbroers de wereld rond. De eerste Grote Prijs is die van Argentinië. De volgende weken is het volop trainen geblazen. Dat doen ze in Sardinië.