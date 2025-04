In de MXGP-klasse rijdt Lucas Coenen een prima eerste manche, hij finisht derde. In de tweede manche gaat het minder goed dan verhoopt, Lucas wordt zesde. In de eindstand van de GP in Trentino is Coenen vierde, dat is ook zijn plek in de tussenstand van het WK. In de MX2-klasse eindigt Sacha zevende in de Italiaanse Grote Prijs, in de stand voor het WK staat hij zesde.