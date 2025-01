Coenen en Hordies geëerd op Sportgala: "Geen spijt van pensioen"

Veel schoon volk in Overijse. Het gemeentebestuur zette er afgelopen vrijdag de meest verdienstelijke sporters van het afgelopen jaar letterlijk in de bloemetjes.

Handbiker Maxime Hordies werd geëerd voor zijn carrière. Een emotioneel moment voor de man die vier keer wereldkampioen werd en afgelopen zomer nog Olympisch zilver meenam uit Parijs. "Overijse heeft mij altijd heel erg gesteund en ik heb er veel supporters", vertelde Maxime. "Toen we de video over mijn carrière aan het bekijken waren, kwamen er toch veel emoties naar boven om al die dingen terug te beleven. Maar spijt van mijn pensioen heb ik nog niet, ik zal wel nog triatlons of zoiets proberen doen maar dan als amateur."

Ook de beloftevolle motorcrosser Lucas Coenen mocht een prijs in ontvangst nemen. Omdat hij samen met zijn al even beloftevolle broer Sacha op Sardinië aan het trainen is, mocht de moeder van de broers de prijs afhalen. "Ze zijn altijd in Overijse naar school geweest", zei de fiere moeder. "Dus het is nu echt een hele eer om dit van de gemeente te krijgen. Het is echt een prachtige trofee, ik denk dat Lucas er heel blij mee zal zijn."