Dames Kester-Gooik winnen interprovinciale eindronde

De dames van KV Kester-Gooik hebben de interprovinciale eindronde gewonnen. In de finale versloegen ze Kontich met 2-4. Dankzij de eindwinst promoveert de ploeg naar de interprovinciale reeksen. Het levert de club eveneens een unieke dubbel op, want eerder werd de tweede damesploeg al kampioen in derde provinciale. "Onze dames hebben clubgeschiedenis geschreven door met beide ploegen te promoveren. Het harde werk heeft geloond”, zegt Lies Defrere, coördinator van de dameswerking van Kester-Gooik.

In de finale van de interprovinciale eindronde moest Kester-Gooik al snel achtervolgen. Na amper twee minuten bracht Rombauts Kontich 1-0 voor, maar Glorieus en Vannimmen stelden nog voor de rust orde op zaken. Meteen na de rust zette Jacobs de 1-3 op het bord. Buelens milderde tot 2-3, maar Lissens legde na een uur spelen met de 2-4 de wedstrijd in een beslissende plooi. De dames leggen een perfect rapport voor in de eindronde met vier opeenvolgende zeges. Van alle zestien ploegen die hebben deelgenomen aan de eindronde, heeft Kester-Gooik als enige alle wedstrijden winnend afgesloten.

“Het is fantastisch om te zien wat de speelsters gerealiseerd hebben. Zij mogen bijzonder trots zijn op de winst in de eindronde en hun prestaties het voorbije seizoen”, zegt coördinator Lies Defrere. “Deze kern heeft grote stappen gezet, geleerd uit zijn fouten en een seizoen lang voor elkaar gewerkt. Ook de tomeloze inzet van de technische staf verdient respect. De trainers hebben het beste gehaald uit elke speelster. Ook de talrijke supporters, vrijwilligers en het bestuur hebben hun aandeel. Dit succes is de verdienste van de hele club.”

Kester-Gooik startte vorig jaar met een project om het damesvoetbal op de kaart te zetten in Gooik en omgeving. “We staken niet onder stoelen of banken dat hogerop wilden. De speelsters wisten wat de ambitie was, maar zijn heel goed met die druk omgegaan. Beide ploegen hebben een straffe prestatie neergezet”, zegt voorzitter Pascal Vandercammen. “Ze hebben zich dubbel geplooid om te realiseren wat we voorop hadden gesteld. Kampioen met de tweede damesploeg, winst in de eindronde met de eerste damesploeg, een dubbele promotie en een plek in de finale van de Beker van Brabant. Dit is zonder enige twijfel een historisch seizoen voor de club.”