David Hubert blijft T1 van RSCA

Na het ontslag van de Deen Brian Riemer stelde Royal Sporting Club Anderlecht de 36-jarige David Hubert aan als interim-coach. De club had aangekondigd dat ze tijdens de interlandbreak duidelijkheid zou scheppen in de trainerskwestie. Die duidelijkheid is er nu.

Hubert was in de zomer van 2022 gehaald om als nestor de RSCA Futures, het beloftenelftal dat in de Challenger Pro League uitkomt, te versterken. Nadien werd hij trainer van de U18. David Hubert begon als jeugdspeler bij ERC Hoeilaart en speelde nadien voor verschillende Belgische topclubs.

"Onze club heeft altijd goede contacten met David Hubert onderhouden," zegt Serge Muyldermans van ERC Hoeilaart, "we zijn zeer vereerd dat iemand die bij ons zijn eerste stappen zette, nu hoofdcoach is van Anderlecht."

Na de internationale break wachten Hubert en de paars-witten wedstrijden tegen Beerschot, Ludogorets en Club Brugge.