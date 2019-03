De Bondt wordt superknecht van Mathieu van der Poel

Het programma van Dries De Bondt is druk de komende weken, maar de Londerzeelnaar kan niet wachten om er in te vliegen. “Het is een mooi project met Mathieu van der Poel die daar een lang contract heeft lopen. Dus je weet dat die mensen op lange termijn denken. Ik heb vier mooie jaren gekend bij Veranda’s Willems-Crelan, maar het was tijd voor iets nieuws,” zegt De Bondt.

De Bondt wordt de superknecht van van der Poel. Hem aan een overwinning helpen in één van de voorjaarklassiekers is de uitdaging. “Het is de bedoeling dat ik hem in de finale zo lang mogelijk bijsta. Ik vind het een eer om zijn knecht te zijn. Het is het grootste talent dat we de voorbije tien jaar al gezien hebben. Hij kan alles winnen wat hij wil winnen. Een betere kopman kan je je op dit moment niet wensen,” aldus De Bondt.

Als van der Poel niet meerijdt, mag De Bondt zijn eigen kans wagen. De wielrenner uit Londerzeel is intussen 27 en ambitieuzer dan ooit. “Mijn topjaren komen eraan, we gaan proberen dat te verzilveren. Een overwinning moet lukken dit seizoen. Zonder dat is mijn seizoen niet geslaagd,” besluit De Bondt.