Dikkelvenne moest ook vol aan de bak om de eindronde die kan leiden tot degradatie te vermijden. Die eindronde was het hoogste haalbare voor Overijse, maar wel de laatste strohalm met oog op behoud. Overijse kwam in de tweede helft 1-0 voor, maar ging uiteindelijk de boot in met 1-2. Geen eindronde, maar wel rechtstreekse degradatie dus voor Tempo Overijse. De club speelt volgend jaar in derde amateurklasse.

Foto: FB-pagina Tempo Overijse