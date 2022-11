Delta Londerzeel stoomt door na derbywinst tegen Londerzeel United

In de derde provinciale van het voetbal stond zaterdagavond de eerste derby tussen Delta Londerzeel en Londerzeel United op de agenda. United is afgelopen zomer ontstaan door de fusie van KFC Malderen en FC Sint-Jozef Londerzeel.

Delta Londerzeel kent een sterk seizoensbegin. Na negen wedstrijden hebben ze nog niet verloren en dat lijken ze ook tegen de buren van Londerzeel United van plan te zijn. Na tien minuten maakt Smolderen er na een vlotte combinatie 0-1 van. Na geklungel komt Delta op 0-2, het is Lathouwers die de bal van dichtbij in doel werkt. Nog voor de rust wordt 0-3. Eerst schiet Smolderen nog op de lat, maar Da Silva is er als de kippen bij om de bal binnen te trappen.

Na de rust komt Londerzeel United beter voor de dag en tien minuten voor tijd is het raak voor de thuisploeg. Zajdel zet de 1-3 op het bord. Delta pakt 28 op 30 en staat na tien speeldagen alleen aan de leiding in derde provinciale. Londerzeel United is achtste met 15 punten.