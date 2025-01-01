Diegem verliest in het absolute slot na thriller tegen Dessel

Diegem verliest in het absolute slot thriller van Dessel

Diegem Sport verliest met 3-4 van Dessel na een thriller. Zo blijft Diegem, ondanks goed voetbal, laatste in de rangschikking in eerste nationale.

Na een aftastend begin toont Dessel zich bijzonder efficiënt. Het team puurt 2 doelpunten uit 2 kansen, het staat 0-2 na 20 minuten via Ngoyi en Vancamp. Maxime Mauën scoort voor Diegem de aansluitingstreffer en Daimy Deflem brengt de thuisploeg net voor de rust langszij.

In de tweede helft is het opnieuw Dessel dat op voorsprong komt. Vancamp zet de 2-3 op het bord. Diegem vecht voor wat het waard is en maakt gelijk via Deflem. Diegem wil erop en erover, Dessel zet een laag blok. Op een counter scoort Dessel in het absolute slot de 3-4 via Xander Van Hout. Diegem blijft achter met een bijzonder zuur gevoel en 0 punten.

