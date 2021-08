Dodi Lukebakio trekt op uitleenbasis naar Wolfsburg

De 23-jarige buitenspeler speelde sinds 2019 bij Hertha Berlijn, maar begint nu aan een nieuw hoofdstuk in de Bundesliga. “Wolfsburg is een grote club in Duitsland. Zij hebben vorig seizoen en recent nog tegen Hertha Berlijn indruk op mij gemaakt met hun mentaliteit”, zegt Lukebakio op de website van z’n nieuwe club. “Ik denk dat ik heel goed in deze ploeg pas en met mijn kwaliteiten het team iets kan bijbrengen. En het is uiteraard een droom voor mij om met Wolfsburg in de Champions League te spelen.”

VfL Wolfsburg is al de derde Duitse club voor de Assenaar. Bij Fortuna Düsseldorf was hij goed voor 10 doelpunten in 31 wedstrijden, voor Hertha Berlijn speelde Lukebakio 63 keer in de Bundesliga en scoorde daarin 13 keer. Daarnaast speelde Lukebakio, die z'n carrière bij Asse-Zellik begon, ook al voor Anderlecht, Toulouse, Charleroi en Watford.

Foto: VfL Wolfsburg