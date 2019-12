Druivencross Overijse kandidaat voor Wereldbeker veldrijden

De Druivencross in Overijse, de moeder aller veldritten, stelt zich kandidaat voor de Wereldbeker veldrijden. Dat is opvallend, want de organisatie koos er zo'n twintig jaar geleden voor om zich los te scheuren van de Superprestige en op eigen benen te staan. De organisatie denkt dat de beslissing voor 15 december moet vallen.

Door hervormingen breidt de Wereldbeker veldrijden uit van negen naar zestien veldritten. De Druivencross wordt mogelijk één van de nieuwkomers op de kalender. De cross heeft het financieel alsmaar moeilijker, want meer en meer toppers en de toeschouwers blijven weg. Daarom wil de organisatie terug aansluiten bij een klassement.

"Vanavond wordt onze kandidatuur ingestuurd. We hebben twintig jaar bewezen dat we het alleen aankunnen, maar velen binnen de organisatie worden een dagje ouder. Je moet mensen hebben die het willen overnemen en elke keer opnieuw gaan bedelen bij sponsors", zegt Willy Van Roy van de Druivencross in Overijse.

Een aansluiting bij een regelmatigheidscriterium moet de cross publicitair opnieuw aantrekkelijk maken. "De toprenners zijn bijna verplicht om er aan deel te nemen, dus het deelnemersveld zal mooi ogen. De licentie om een Wereldbeker-cross te mogen organiseren kost ons wel 50.000 euro, maar dat is geen struikelblok. Als we het financieel niet zouden aankunnen, hadden we ons geen kandidaat gesteld", zegt Van Roy.

Acht crossen van de vernieuwde Wereldbeker zullen volgend seizoen in België gereden worden. Of de Druivencross daarbij zal zijn, weten we waarschijnlijk in de loop van volgende week.