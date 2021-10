Dworpse Bikers klaar voor 13e Mountainbike Classic

In het domein van Huizingen zijn de Dworpse Bikers vandaag nog volop bezig met de voorbereidingen. Zondag kan je er starten voor de Dworpse Bikers Mountainbike Classic. Vorig jaar kon dit mountainbike-event door corona niet doorgaan. De honger is dus groot om zondag te knallen.

De organisatoren hopen op zo’n 1000 deelnemers. Door corona is het aanbod van tochten dit jaar kleiner dan bij vorige edities, maar sowieso is er voor groot en klein voldoende keuze. “Wij beperken ons dit jaar tot een kidstocht met 2 afstanden, afhankelijk van de leeftijden van de kids”, legt voorzitter Dirk Brichau uit. “En dan hebben we ook een tocht van 30 km tocht en eentje van 50 km.”

De routes brengen je naar Beersel, Halle, Eigenbrakel en Kasteelbrakel. Achteraf kan je je fiets wassen in de bike-wash en genieten van een lekker drankje in de tent op het domein van Huizingen. Je kan zondag starten tussen 8 en 10.30 uur in het domein van Huizingen. Je hoeft vooraf niet in te schrijven. Alle info vind je op dworpsebikers.be.