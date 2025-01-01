Eerste thuismatch RealDev Vilvoorde op hoogste niveau is meteen een voltreffer

Na amper drie minuten kon nieuwkomer RealDev Vilvoorde al stunten met een eerste doelpunt. Bij de rust stond er een mooie 5-0 op het bord. In de tweede helft bleven de Vilvoordenaren aanvallen. Anneessens kon alleen aan de bal wanneer RealDev steken liet vallen. De Brusselaars konden zo nog twee doelpunten op het bord zetten, maar de eindstand was duidelijk: 8-2. Een opsteker voor de nieuwkomers van RealDev, want vorige week verloren ze nog van Bouraza Brussel. "We zijn vandaag de kleedkamer uitgekomen met de mentaliteit dat we de drie punten hier moeten houden. We hebben deze week ook hard getraind en dat hebben we de eerste minuten ook laten zien," aldus doelman Morad Talhaoui. En ook coach Mustapha Harram was tevreden: "Ik ben tevreden met de mentaliteit die de spelers vandaag toonden. Ze waren geconcentreerd en dat is wat ik zocht vandaag."

Club met ambitie

Drie jaar geleden fuseerde de Vilvoordse zaalvoetbalclub met Wemmel en nu treedt RealDev aan op het hoogste niveau in België. Met twee Rode Duivels in de ploeg, Qoli en El Fakiri, legt RealDev zich niet neer bij de rol van kneusje. De komst van El Fakiri, die Charleroi inruilde voor Vilvoorde, was de stunttransfer van de zomer voor de Vilvoordse ploeg. Het toont de ambitie van de club. "We zijn heel blij dat we met de elite kunnen spelen. Het is nieuw, maar we zijn ambitieus en we willen laten zien dat Vilvoorde zijn plaats heeft in eerste klasse. Het zal moeilijk zijn, maar we voelen dat we er klaar voor zijn," aldus een trotse coach Mustapha Harram.