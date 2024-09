EK tijdrijden: Aldo Taillieu valt en breekt sleutelbeen

Door de val ziet Aldo ook de wegrit van zaterdag op het EK in Heusden-Zolder aan zich voorbij gaan. Taillieu was ook geselecteerd voor het tijdrijden en de wegrit op het WK. Dat vindt plaats van 22 tot en met 29 september in Zürich.

Aan dat WK neemt Remco Evenepoel bij de profs deel aan de tijdrit en de wegrit. Noah Vandenbranden uit Meise rijdt de tijdrit bij de beloften.