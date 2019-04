Eppegem ontslaat coach Schaevers, Overijse haalt Schipper binnen

Voetbalclub Eppegem, momenteel derde laatste in tweede amateurklasse, heeft zijn trainer Pascal Schaevers aan de deur gezet. Schaevers moet opkrassen na de zware 1-5 nederlaag op eigen veld afgelopen weekend tegen Menen.

De Duffelaar was er nog maar vier en een halve maand trainer, nadat hij midden november overnam van Greg Vanderidt. Maar onder Schaevers pakte Eppegem amper 14 op 45 en verkeert de club in degradatiegevaar. Assistent Mark Talbut neemt tot het einde van het seizoen over.

In dezelfde reeks heeft streekgenoot Tempo Overijse - eveneens in degradatiegevaar - dan weer een nieuwe trainer voor volgend seizoen. De club bereikte een overeenkomst met Tom Schipper momenteel aan de slag bij derde amateurklasser Lyra-Lierse. Overijse zit sinds het ontslag van Chris Janssens zonder trainer. Keepertrainer Donald Meeus moet proberen om Overijse in tweede amateurklasse te houden.