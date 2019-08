Evenepoel wint Clásica San Sebastián!

De Clásica San Sebastián in het Baskenland was de eerste WorldTour-eendaagswedstrijd waar Evenepoel aan de start kwam. Nadat de vlucht van de dag ingerekend werd, moest Evenepoel even lossen, maar hij zette de scheve situatie zelf recht. En hoe! Op 25 kilometer van de eindmeet ging de Schepdaalnaar samen met Skujins in de aanval. Met nog 8 kilometer voor de boeg liet Evenepoel zijn medevluchter achter en reed solo naar de eindmeet in San Sebastián.

Aan de finish hield Evenepoel 38 seconden voorsprong over op de nummer twee Greg Van Avermaet. Op zijn 19de wint Remco Evenepoel zijn eerste grote wielerklassieker. Hij is daarmee de jongste winnaar van een WorldTour-wedstrijd ooit.