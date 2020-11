Ex-wielrenner Jos Plas wordt 90: "Ik train nu meer dan tijdens mijn profcarrière"

90 is Jos Plas, maar nog lang niet versleten. “Dit jaar in de zomer heb op 1 week 650 km gefietst. Ik heb nooit zoveel getraind als prof”, lacht Jos. Zijn liefde voor de fiets was van kindsaf aan enorm groot. “Het was midden in de Tweede Wereldoorlog. Een koersfiets hadden we niet. Ik heb dan een vrouwenfiets gemonteerd met een koersstuur op en in oude banden heb ik stopsels van wijnflessen ingestoken. Daarmee heb ik een tube gemaakt. En met die omgebouwde vrouwenfiets sprintte ik achter de bus.”

Jos, die tijdens z’n wielercarrière een fietsenwinkel had in Teralfene, had in zijn begindagen geen koersbroek met een zeemvel. Dus naaide hij samen met zijn broer in een voetbalshort een stukje schapenvacht. “Wij naaiden dat in die koersbroek met de haren naar boven. Ge moet niet vragen wat een gekriebel dat was aann mijn achterwerk als ik op training was”, lacht Jos. Jos was een sprinter en won een pak kermiskoersen. Hij is vooral trots op zijn overwinning in het criterium van Aalst in 1957. De beste renners stonden aan de start: Anquetil, Van Looy, Fred De Bruyne. Maar het was Jos die met z’n armen in de lucht over de meet kwam.

In RINGtv Sport op zondagavond haalt Jos herinneringen op aan z’n wielercarrière.