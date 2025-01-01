Familiedag op ijsbaan in Liedekerke is start van week vol schaatsplezier

“De herfstvakantie is kort, maar het plezier op het ijs is eindeloos”, klinkt het bij de schaatsbaan van Liedekerke. Vandaag gaat tijdens de publieke vrije schaatsbeurt alle aandacht naar gezinnen met jonge kinderen. “Onze kids-disco-ijsbaan is voorzien van een schaats- en glijdorp en onze mascotte danst mee. Er zijn leuke sleetjes en er staat allerlei speelgoed klaar voor de kinderen en dat alles zonder extra kosten.”

Vakantielessen

Tijdens deze herfstvakantie zijn er vakantielessen. Instructeurs leren kinderen tussen 4 en 12 jaar de basisvaardigheden op het ijs. Het gaat om een reeks van 5 lessen van maandag tot en met vrijdag, telkens in de voormiddag.

Griezelschaatsen

Op vrijdagavond 31 oktober ben je welkom voor het ‘griezelschaatsen’. De ijsbaan verandert in een plek vol spanning met discoverlichting en griezelige beats van een DJ. “Iedereen moet zijn engste outfit aantrekken want dan krijg je een gratis bloody donut in het IJzig Café”, klinkt het.