Familiedag op ijsbaan in Liedekerke is start van week vol schaatsplezier

Familiedag op ijsbaan in Liedekerke is start van week vol schaatsplezier

Op de schaatspiste van Sport Vlaanderen in Liedekerke kunnen gezinnen vandaag terecht voor een familiedag. Het is de start van een week vol activiteiten.

“De herfstvakantie is kort, maar het plezier op het ijs is eindeloos”, klinkt het bij de schaatsbaan van Liedekerke. Vandaag gaat tijdens de publieke vrije schaatsbeurt alle aandacht naar gezinnen met jonge kinderen. “Onze kids-disco-ijsbaan is voorzien van een schaats- en glijdorp en onze mascotte danst mee. Er zijn leuke sleetjes en er staat allerlei speelgoed klaar voor de kinderen en dat alles zonder extra kosten.”

Vakantielessen

Tijdens deze herfstvakantie zijn er vakantielessen. Instructeurs leren kinderen tussen 4 en 12 jaar de basisvaardigheden op het ijs. Het gaat om een reeks van 5 lessen van maandag tot en met vrijdag, telkens in de voormiddag.

Griezelschaatsen

Op vrijdagavond 31 oktober ben je welkom voor het ‘griezelschaatsen’. De ijsbaan verandert in een plek vol spanning met discoverlichting en griezelige beats van een DJ. “Iedereen moet zijn engste outfit aantrekken want dan krijg je een gratis bloody donut in het IJzig Café”, klinkt het.

Schaatsbaan Liedekerke

Meest bekeken

Kampenhout wil nieuw zwembad nog altijd met buurgemeenten realiseren
Politiek
Mobiliteit
Sport

Haacht gaat in cassatie tegen herontwikkeling veilingsite Kampenhout-Sas: "Hun bezwaren zijn al stuk voor stuk weerlegd"

vrij 24 okt
Politiek
Onderwijs

Opwijk wil MOZA-IK overdragen aan het gemeenschapsonderwijs GO!

Asse en Zaventem gaan op zoek naar externe partner voor voor- en naschoolse opvang in alle basisscholen
Onderwijs

Asse en Zaventem gaan op zoek naar externe partner voor voor- en naschoolse opvang: “Geen besparingsmaatregel”

zat 25 okt
Pruik van Kamiel Spiessens gestolen in cultuurcentrum Westrand
Samenleving

Pruik van Kamiel Spiessens gestolen in cultuurcentrum Westrand: voorstelling geannuleerd

Economie

Ontslagen bij DPD Vilvoorde: "Toekomstige ontslagrondes niet uitgesloten"

woe 22 okt

Meer nieuws uit de regio

Cultuur

Tentoonstelling zet verwezenlijkingen cultuurvereniging Oculi in de kijker

maa 6 okt
Nieuwe snookerclub in Liedekerke wil spelers van alle niveaus beter maken
Sport

Nieuwe snookerclub in Liedekerke wil spelers van alle niveaus beter maken

zon 5 okt
Jeugd
Samenleving

Liedekerkse leerlingen openen Kermis Deppestraut: "Een heel mooie samenwerking"

vrij 3 okt
Wijkagenten van Liedekerke moeten tijdelijk verhuizen
Samenleving
Politiek

Wijkagenten van Liedekerke moeten tijdelijk verhuizen: “Huidig commissariaat is te klein”

woe 1 okt
Jeugd
Sport

Sint-Antoniusschool in Liedekerke loopt voor Kom op tegen Kanker: "Vorige zomer een collega verloren"

woe 24 sep