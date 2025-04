Fight4Respect vult Belleheide: "1.200 kickboksfans"

Het parket van RSCA Futsal moest een avond baan ruimen voor een vechtring en meer dan duizend vechtsportliefhebbers. "Vandaag ontvangen we meer dan 1200 mensen", zegt organisator van Fight4Respect Haroun Dhari. "Onder andere heel wat vips. We hebben dan ook een indrukwekkende 'Fight Card'. De volgende minuten verwachten we nog heel wat extra mensen."

De Belleheide raakte tot de nok gevuld. De kamp tussen Harbit Mouniam en Ayoub Boudhane zette de toon. Boudhane domineerde met sterke combo's. Mouniam moest de hele kamp de klappen en trappen lijdzaam ondergaan. Weinig verrassend wint Boudhane de kamp op punten. Behalve kickboksen kwam ook thaiboksen aan bod. Adam Chentouf neemt het op tegen de Fransman Sehmi Staub. Staub was veroordeeld tot incasseren. Chantouf laat zijn tegenstander alle hoeken van het canvas zien en wint terecht.

Bovenaan de affiche prijkte het gevecht tussen Berjan Peposhi, de nummer vier in de wereldwijde lichtgewichtklasse, en Ben Slama. In de eerste ronde werkte Peposhi zijn tegenstander al tegen het canvas, maar Slama krabbelde weer recht. Ook in de tweede ronde was Peposhi de beste, maar pas in de derde ronde gaat bij Slama definitief het licht uit.

Het publiek genoot zichtbaar. Ook de Belleheide CEO, Kristof De Smet kon tevreden terugblikken: "'We zijn trots dat we hier 1200 kickboksfans kunnen verwelkomen vanavond, in samenwerking met de Belgische kickboksfederatie. Als je kijkt naar de opkomst, denk ik dat we mogen spreken van een heel groot succes."