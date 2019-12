FP Halle-Gooik kiest voor Luca Cragnaz

Vorige week zette Halle-Gooik na teleurstellende resultaten de samenwerking met trainer Fernandao stop. De club heeft nu een nieuwe trainer gevonden. “Na rijp beraad werd beslist dat Luca Cragnaz de komende seizoenen de hoofdcoach van onze club zal zijn”, zegt manager van FP Halle-Gooik Lieven Baert. “Na enkele jaren van buitenlandse coaches geloven we hard in deze Belgische toptrainer. De club is ervan overtuigd dat Luca de juiste man is om onze club naar de toekomstige successen te leiden en project 2.0 verder te zetten. “ Cragnaz startte in 2016 als bondscoach en trainde ook Morlanwelz.