Geen Olympische Spelen voor Yves Vanderhasselt

De hele week tellen we ex-olympïers uit onze regio af naar de Olympische Spelen in Tokio. Vandaag is Roger Moens uit Ternat aan de beurt. Hij bezorgde op de Spelen in 1960 in Rome ons land een zilveren medaille op de 800 meter. “Je voelt je heel klein op de Spelen. Iedereen kijkt toe en jij moet...