Geen vijfde zege voor Lucas Coenen: "Maar ik heb meer in mijn mars"

"Een klein foutje is me fataal geworden," klinkt het bij Coenen. In de WK-tussenstand loopt De Wolf wat verder uit op hem. Maar Coenen geeft zich nog niet gewonnen. "Ik voel dat ik nog meer in mijn mars heb dan wat ik nu heb getoond. Elke reeks word ik beter en beter, ik ga dus gewoon voortwerken," laat de Overijsenaar optekenen.

Lucas tweelingbroer Sacha blijft achtste in de WK-tussenstand. Dit weekend rijden de Overijsenaren in eigen land. Dan staat de GP van België in Lommel op het menu.