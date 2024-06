Gemeente Meise ondersteunt topsporter John Heymans richting Olympische Spelen in Parijs

John Heymans heeft de derde snelste Belgische tijd op de 5.000 meter afstand en werd deze winter vijfde op het EK veldlopen. Het gemeentebestuur van Meise wil toptalent uit eigen gemeente ondersteunen en maakt een budget vrij zodat John op de Spelen en later dit seizoen meer financiële ruimte voor een optimale voorbereiding en begeleiding. De atleet wordt op dit moment slechts halftijds ondersteund door de federatie en kan de extra ondersteuning dus goed gebruiken.

Jonathan De Valck, schepen van o.a. Sport: “We wensen John natuurlijk véél succes toe op de Olympische Spelen. Hopelijk wordt hij een inspiratiebron voor vele Meisenaars om aan (top)sport te doen.”

Inwoners sporten mee

John is ambassadeur voor de gemeente en sportieve inwoners van Meise zullen ook genieten van de samenwerking. Zo zal er een actie opgezet worden waarin John zijn trainingsschema en andere kennis deelt en volgt er in het najaar een infoavond voor lopende inwoners. Ook schoolkinderen van Meise mogen John in het najaar op school verwachten met verhalen over zijn Olympisch avontuur.

Meer info en toekomstige acties vind je op www.meise.be/johnheymans. Noteer volgende data alvast in de agenda: op woensdag 7 augustus om 11 uur loopt John de series op de Olympische Spelen en hopelijk enkele dagen later, op zaterdag 10 augustus, om 20 uur de finale.