Gert-Jan Staelens wordt 2de in loodzware French Divide

Gert-Jan Staelens uit Gooik is tweede geworden in de French Divide. Dat is een ultrarace dwars door Frankrijk van maar liefst 2.264 kilometer. De overwinning ging naar de Nieuw-Zeelander Martin Strelka.

Gert-Jan Staelens had ongeveer 8 dagen nodig om met zijn mountainbike dwars door Frankrijk te rijden. De French Divide vertrekt in Bray-Dunes en komt aan in de Pyreneeën, meerbepaald in het Frans-Baskische Mendionde. Gemiddeld fietste hij zo'n 260 kilometer per dag. French Divide is een loodzware ultrarace. De 118 deelnemersdit jaar aan de starten kwamen, moesten meer dan 30.000 hoogtemeters overwinnen. Bovendien moeten ze het parcours helemaal op eigen houtje afleggen. Deelnemers hebben 14 dagen de tijd om de wedstrijd uit te rijden.