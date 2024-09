Gilles Thomas voor het tweede jaar op rij Belgisch kampioen jumping

"Deze gouden medaille is voor Luna, met haar instelling en mentaliteit verdiende ze het om Belgisch kampioen te worden. En ook, mijn nonkel en coach Marc Van Dijck won in 2010 zilver met Valencia, de moeder van Luna. Het was mijn stiekeme hoop om het met haar dochter beter te doen," glimlacht Gilles Thomas.

Thomas legde een vlekkeloos parcours af op het BK. Hij en Luna waren de enige die over de vier manches geen enkele balk lieten vallen. Voor Gilles Thomas was het al zijn zesde goud op het BK. Eerder werd hij tweemaal Belgisch kampioen bij de junioren en young riders. Nu voor de het tweede jaar op rij bij de seniors.

