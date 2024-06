Gloednieuwe Rolex Series sluit zomer af met Stephex Masters in Wolvertem

Het is ondertussen 10 jaar geleden dat de ambitieuze paardenman Stephan Conter zijn droom om de paardensport dichter bij het grote publiek te brengen omzette in de realiteit. Zo zagen de Brussels Stephex Masters in 2014 het levenslicht. Sindsdien is het initiatief uitgegroeid tot een wereldberoemd event met een budget van meer dan 3,6 miljoen euro dat topsport vlekkeloos combineert met een vleugje glamour.

Door jaar na jaar de lat hoger te leggen, trekken de Brussels Stephex Masters ondertussen 200 atleten uit 40 verschillende landen, meer dan 700 paarden en zo’n 40.000 bezoekers aan. En dat is ook het iconische horlogemerk Rolex niet ontgaan. Meer nog, Rolex ziet de eigen bedrijfswaarden van traditie, klasse en innovatie, weerspiegeld in de Brussels Stephex Masters en besloot om het event toe te voegen aan de Rolex Series.

De Rolex Series

De Rolex Series verenigt de meest gerespecteerde jumpingevenementen ter wereld in één circuit dat enkele maanden geleden startte in Rome, daarna neerstreek in La Baule en Dinard en voor de Brussels Stephex Masters nog halt houdt in Dublin.

Ellen Van Guyse, Event Director van Brussels Stephex Events: "We hebben tien jaar lang groot gedroomd en vooral erg hard gewerkt. Onze graspiste is één van de beste ter wereld. Zelfs met het noodweer van vorig jaar bleef ze er top veilig bijliggen. Daarnaast hebben we onze stallen en de extra faciliteiten voor ruiters hun ondersteunende teams elk jaar verbeterd. Bezoekers proberen we elk jaar nog beter te ontvangen, we maken de omgeving mooier, voorzien extra animatie en geven elk jaar weer een betere vuurwerk- of lichtshow dan het jaar ervoor. We zijn dus zeer ambitieus. Door ons toe te voegen aan de Rolex Series heeft Rolex ons streven daarin duidelijk herkend. En daar zijn we erg trots op.”

Olympische helden voor het eerst in actie

De Brussels Stephex Masters zijn een magneet voor Olympisch eremetaal. De Rolex Grand Prix, het hoogtepunt waarmee het event traditiegetrouw afsluit, werd de voorbije drie jaar steeds gewonnen door een Olympische grootheid. Jessica Springsteen, winnares in 2021, won teamzilver in Tokio. Peder Fredricson die zegevierde 2022, heeft maar liefst drie zilveren en twee gouden medailles in zijn collectie. En de meest recente winnaar, Ben Maher, is de regerende Olympische kampioen. Slechts enkele weken na de Spelen, dus met een ideale plaatsing op de internationale jumpingkalender, worden de Brussels Stephex Masters de eerste kans om de grootste ruiters van het moment weer in actie te zien na Parijs.