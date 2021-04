Halle-Gooik-aanvoerder Teixeira zet punt achter carrière

Met Halle-Gooik werd Teixera vijf keer landskampioen en veroverde drie keer de Beker van België. “Na acht jaar neemt onze club afscheid van een een iconische kapitein. Geen enkele speler weerspiegelt meer het DNA van de club dan Rafael”, wuift Halle-Gooik zijn aanvoerder uit. “Niemand was zo belangrijk in de geschiedenis van de club. Halle-Gooik wil zijn dankbaarheid uiten voor alles wat hij voor ons gedaan heeft en nog doet.”

De in Brazilië geboren Teixeira was zowel Italiaans als Belgisch international. In ons land speelde hij naast Halle-Gooik ook nog voor Charleroi. Wat de toekomst brengt voor Teixeira is nog niet duidelijk, al bestaat de kans dat hij in het futsal actief blijft. “Ik stop nu als speler, maar dit is zeker geen vaarwel”, reageert de speler op zijn afscheid.