Halle-Gooik blijft doorstomen in competitie

De heenwedstrijd won Halle-Gooik nipt met 6-7 en dus was Halle-Gooik gewaarschuwd. Het legde er meteen de pees op en kwam op voorsprong via Tomic. Kapitein verdubbelde kort daarna de score, maar Châtelet milderde tot 2-1. Niet veel later knalde Rahou, ex-Halle-Gooik, de gelijkmaker tegen de touwen. Toch ging Halle-Gooik nog met een voorsprong de rust in. Jelovcic straft geklungel in de verdediging genadeloos af: 3-2.

Na de rust speculeerde Châtelet vooral op de tegenaanval, maar dat plannetje mislukte. Toch was Halle-Gooik pas twee minuten voor tijd zeker van de zege na een doelpunt van Edu. In de slotseconden legde Diogo de 5-2 eindstand vast. Halle-Gooik blijft de ongeslagen leider. De nummer twee Antwerpen volgt op 12 punten. Châtelet is derde, volgt al op 15 punten en heeft ook een wedstrijd meer gespeeld dan Antwerpen en Halle-Gooik.