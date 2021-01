Halle-Gooik kan tot en met oktober niet in De Bres terecht

Heel wat sporthallen in Vlaanderen worden de komende maanden ingepalmd om de bevolking te vaccineren. Dat is ook het geval in sporthal De Bres in Halle. En dat is niet naar de zin van futsalclub Halle-Gooik. Zij kunnen tot en met oktober niet terecht in de sportzaal en de brasserie de ze in het sportcentrum uitbaten. “We betalen huur voor iets dat we niet kunnen gebruiken”, zegt manager Lieven Baert aan Radio 2.