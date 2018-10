Halle-Gooik kent tegenstanders Elite Round Champions League Futsal

In het Zwitserse Nyon is geloot voor de Elite Round van de Champions League in het futsal. Daarin neemt Halle-Gooik het onder meer op tegen Inter Movistar.

De club uit Madrid is de huidige nummer één in Europa en won de voorbije twee jaar de Champions League. De andere tegenstanders zijn Dobrovec uit Slovenië en gastheer Vytis uit Litouwen. De elite round wordt van 13 tot 18 november gespeeld. Alleen de eerste in de poule stoot door naar de Final Four.