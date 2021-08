Halle-Gooik wil snel terug naar De Bres: "Heel wat kopzorgen"

Halle-Gooik wil zo snel mogelijk opnieuw kunnen trainen in Sportcomplex De Bres in Halle, hun thuisbasis. Die doet momenteel dienst als vaccinatiecentrum. De club oefent tijdelijk in Roosdaal, maar hoe lang 'tijdelijk' nog is, weet de futsalclub niet. Wat ze wel weten, is dat hun nieuwe locatie allesbehalve ideaal is.

Door de komst van het vaccinatiecentrum moet Halle-Gooik al enkele maanden uitwijken naar het Belleheide Center in Roosdaal - allesbehalve ideaal."Het heeft voor heel wat kopzorgen gezorgd, want onze volledige werking is in Halle. Al het materiaal is in Halle, onze cafetaria kunnen we er niet uitbaten. Dat is een grote streep door de rekening", zegt algemeen manager Lieven Baert. "Nu moet je trainen in één zaal en wedstrijden spelen in een andere zaal. Het thuisvoordeel is eigenlijk helemaal weg."

De club hoopt dan ook snel terug te kunnen keren naar De Bres. De datum die de stad Halle op voorhand in gedachten had, 15 oktober, ligt nog niet vast. Het is ook nog niet duidelijk bij wie en waar er een derde prik zal gezet moeten worden. Maar midden oktober is sowieso veel te laat voor Halle-Gooik. "We zijn de enige club in de hoogste afdeling die dat probleem heeft. In de andere clubs hebben ze óf de vaccinatiecentra al vrijgegeven óf hebben ze andere zalen gebruikt.", zegt Baert.

De toekomst van de Bres staat morgen alleszins voor het eerst op de agenda van de Halse gemeenteraad. Halle-Gooik hoopt dat hun thuisbasis al een maand eerder, rond 15 september, vrij zal zijn.