Voor het tweede jaar op rij wordt Halle-Ingooigem niet gereden. De organisatie wil de koers niet zonder publiek organiseren, maar het is niet duidelijk of dat wel zal mogen en annuleert daarom de editie van 2021. Halle-Ingooigem stond gepland op 16 juni.

Volgens Yvegem Sportief, de organisatie van de wedstrijd die in Halle start, zijn er nog te veel onzekerheden, zeker omdat het Halle-Ingooigem niet zonder toeschouwers wil organiseren. "Wij rekenen op 1.500 VIPS en 1.000 andere genodigden, die deels onze koers bekostigen", zegt koersdirecteur Eric Demets. "Het is nog niet duidelijk of we in juni al die mensen gaan mogen ontvangen. Vandaar de beslissing om Halle-Ingooigem dit jaar niet te organiseren."