Hallenaar Renier Vanhaerents loopt dubbele marathon voor het goede doel

Vandaag was de grote dag voor Renier Vanhaerents. De Hallenaar liep een dubbele marathon ten voordele van de vzw Born in Africa.

Renier Vanhaerents vertrok zaterdagmorgen voor een ‘loopje’ van maar liefst 84 kilometer. De Hallenaar liet zich daarvoor sponsoren en haalde een bedrag van meer dan 7000 euro op. “Ik heb in 2005 de 20 km door Brussel gelopen, ook ten voordele van Born in Africa”, vertelt Renier. “Ik dacht, 15 jaar later het mag wel wat meer zijn. Vrienden hebben me dat uitgedaagd en blijkbaar was een marathon niet spectaculair genoeg”, lacht Renier. En dus werden het twee marathons. Zaterdagavond tegen half negen, na 10 uur en 8 minuten lopen, rondde Renier Vanhaerents z’n uitdaging met succes af.