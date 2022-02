Heel wat eremetaal voor regiogenoten op BK atletiek indoor

In het atletiek hebben enkele regiogenoten knappe prestaties neergezet op het Belgisch kampioenschap indoor. Alle kleuren medailles kwamen aan bod, persoonlijke records sneuvelden en WK-limieten werden gehaald. Zo was er goud voor Isaac Kimeli, Vanessa Scaunet, Jenna Wyns en Ward Merckx.

Na het verlies van zijn profcontract en blessureleed antwoordt op het BK indoor Kimeli met de benen door de 3.000 meter te winnen. Simon Debognies uit Halle mag mee op het podium als derde. In het kogelstoten valt Noor Vidts net naast het podium, maar de Vilvoordse pakt wel zilver op de 60 meter horden. Op de 60 meter bij de mannen sprint Ward Merckx uit Grimbergen naar het goud.

“Ik had het eigenlijk niet gedacht dit te presteren, want in de voorbereiding heb ik een scheurtje opgelopen aan de adductorpees”, zegt Merckx. “Ik heb dan ook dan heel weinig kunnen trainen en amper op snelheid kunnen werken. Dat ik nu deze tijden kan lopen, is veelbelovend.”

Op de 800 meter is de Halse Vanessa Scaunet de snelste vrouw van het seizoen. Dat laat ze ook op het BK indoor. Na een versnelling in de slotronde kaapt ze toch het goud weg. Op de 1.500 meter maakt Jenna Wyns haar favorietenrol waar en wint haar tweede Belgische indoortitel. In het hoogspringen is het brons voor Bram Ghys uit Halle, Lars Van Looy uit Londerzeel pakt het zilver.

Minder goed nieuws voor Jonathan Sacoor uit Beersel. Hij blesseerde zich op de 400 meter. “Ik voelde een kramp opkomen in mijn hamstrings. Ik wil met het oog op het WK geen risico nemen en ben daarom gestopt. Ik denk dat ik een hele goede wedstrijd aan het lopen was, maar dit hoort er nu eenmaal bij”, aldus Sacoor.