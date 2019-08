Hertha Berlijn betaalt 18 miljoen euro voor Lukebakio

Het jeugdproduct van RSC Anderlecht heeft vandaag in de Duitse hoofdstad met succes zijn medische testen afgelegd en tekende er nadien zijn contract. Dat zou hem tot 2024 aan Hertha Berlijn verbinden. Lukebakio werd vorig seizoen door Watford uitgeleend aan het Duitse Fortuna Düsseldorf. In de Bundesliga maakte hij indruk met 10 doelpunten in 31 wedstrijden. Lukebakio groeide op in Asse en begon op jonge leeftijd te voetballen bij Asse-Zellik. Nadien speelde hij ook nog voor FC Brussels, RSC Anderlecht en Sporting Charleroi.