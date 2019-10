"Ik geef terug wat het hockey mij gaf"

Deze week is de Week van de Official. Meer dan tienduizend scheidsrechters, juryleden en tijdsopnemers worden in de spotlights gezet. Een van hen is Virginie Hermans uit Wezembeek-Oppem. Zij is scheidsrechter in het hockey.

Tijdens de Week van de Official doen we een hele reeks acties voor alle scheidsrechters, juryleden en tijdsopnemers die er wedstrijd na wedstrijd staan met passie voor de sport”, klinkt het bij de Vlaamse Sportfederatie. “Nog te vaak komen officials op een negatieve manier in de aandacht. Daar willen we met de Week van de Official verandering in brengen. Want zonder officials, geen wedstrijden.” De Vlaamse Sportfederatie maakte om de campagne kracht bij te zetten een aantal filmpjes over officials. In één van die filmpjes schittert Virginie Hermans uit Wezembeek-Oppem, gepassioneerd scheidsrechter in het hockey.