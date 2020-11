Jarne Vandersteen: Pepings toptalent op de mountainbike

Jarne Vandersteen is 18 jaar oud en staat voor een mooie carrière in het mountainbiken. Jarne woont in Pepingen en won er de Sportprijs 2020 voor zijn schitterende prestaties. Maar Jarne is niet alleen in Pepingen een naam want in ons land is hij de beste Belgische mountainbiker bij de junioren.

De mountainbikecarrière van Jarne begint in de tuin van zijn buren. Op zijn tiende reed hij daar zijn eerste wedstrijd. Ondertussen reist de talentvolle Pepingennaar al enkele jaren Europa rond om internationale wedstrijden te rijden. Bij de junioren is hij op dit moment de beste van België. “Ik heb dit jaar de grootste wedstrijd in België gewonnen, dat was in Beringen. Het was toen mijn tweede wedstrijd van dat weekend, maar ik kwam met twee minuten voorsprong over de eindmeet. Ik had daar echt een topdag”, aldus Jarne.

Jarne stond vorige maand voor de tweede keer aan de start van een wereldkampioenschap. Hij was als enige Belgische junior geselecteerd. Wegens materiaalpech finishte hij uiteindelijk als 39ste. Volgend seizoen maakt Jarne de overstap naar de beloften en daar wil hij niet anoniem rondrijden. “Ik wil als eerstejaars toch al laten tonen welk talent ik heb. Ik wil groeien om mee te strijden met de top. Dat is geen makkelijke klus. Mountainbike is een heel internationale sport met heel veel talenten, maar ik wil sowieso de top-40 binnenraken”, aldus het Pepingse toptalent.

Het ultieme doel blijft de top-10 bij de profs. Tijdens de Team Relay op het WK in Canada reed hij al eens tussen de beste mountainbikers ter wereld. Ieder landenteam bestaat bij die estafette uit mannen en vrouwen van verschillende leeftijdscategorieën. “Vorig jaar zat ik eigenlijk in een sprint met Pauline Ferrand-Prvotte rijden, die is wereldkampioen mountainbiken” klinkt het bij Vandersteen. “Op een klim hoorde ik plots iedereen ‘Komaan Pauline’ roepen. Ik versnelde, reed meteen weg en kwam als eerste boven”, lacht Jarne.

Het volledige interview met Jarne Vandersteen zie je vanavond vanaf 18 uur in RINGtv Sport.