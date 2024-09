Jean-Pierre Vande Velde stapt op bij SK Londerzeel

Vande Velde miste naar eigen zeggen de juiste mentaliteit bij zijn troepen. Daar hintte hij vorige week al op in een interview met Ring Sport na de wedstrijd tegen Tempo Overijse. “Er moet meer grinta in de ploeg komen, meer vechtlust. Dat zie ik de laatste tijd niet gebeuren. We voetballen te weinig en er is te weinig gretigheid. Dat is spijtig”, zei hij na afloop van de wedstrijd.

Ook de club heeft intussen gereageerd op het ontslag. "Ondanks berichtgeving in media, is dit dus geen keuze geweest komende van één kant", klinkt het. "De reden waarom de mayonaise niet pakte, blijft volgens ons inziens beter binnenskamers. Dit heeft in ieder geval niets met fysieke paraatheid te maken. Onder leiding van Stefan Roef zal de spelersgroep verder werken om resultaten te halen en wordt er op zoek gegaan om zo snel mogelijk een geschikte trainer aan te stellen."

Jean-Pierrre Van de Velde was sinds dit seizoen aan de slag bij Londerzeel. De Assenaar volgde Greg Vanderidt op, die nog voor de start van de competitie de handdoek gooide. Het was zijn tweede periode bij Londerzeel. Eerder was Van de Velde er aan de slag in het seizoen 2019-2020.