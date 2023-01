Met twintig zijn ze in Kapelle-op-den-Bos, de zwerfvuilopruimers die regelmatig zwerfvuil in hun buurt opruimen. Je moet er wel karakter voor hebben, want een week nadat er is opgeruimd, ligt er alweer zwerfvuil. Mooimaker Ronan Christiaens (69) weet er alles van. "Het is soms demotiverend, maar...