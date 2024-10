Joeri Deleener uit Linkebeek heeft gisteren de Ironman van Hawaï tot een goed einde gebracht. Finishen was het doel van Joeri want hij legde zich pas sinds oktober vorig jaar toe op triatlon. Met zijn sportief avontuur zette Joeri zich in voor Kom Op Tegen Kanker. "Terug in België, ga ik naar de frituur want dat is een jaar geleden", zegt Joeri.