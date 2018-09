Jolien (17) droomt van Olympische Spelen luchtdrukgeweerschieten

Jolien Verret uit Perk is pas 17 maar ze droomt nu al luidop van deelname aan de Olympische Spelen van 2020 in Tokio. Daar wil ze schitteren in het luchtdrukgeweerschieten. Begin deze maand nam Jolien nog deel aan het wereldkampioenschap voor junioren in Zuid-Korea.

Jolien leerde het schieten van haar vader. Die nam haar mee naar wedstrijden en trainingen en beetje bij beetje raakte Jolien in de ban. Jolien bleef oefenen en zich vervolmaken en met succes. Begin deze maand stond ze op het wereldkampioenschap voor junioren in Zuid-Korea. Jolien werd er 35ste (op 77) maar met slechts 3 of 4 punten verschil met de achtste. Het heeft vaak met kleine details te maken.

Jolien is nog scholier, ze zit in de richting moderne talen-wetenschappen. Ze traint vier keer per week. En dat is meer dan schieten alleen. Er komen ook heel wat andere fysieke en mentale proeven aan te pas.

Jolien zou in 2020 graag naar de Olympische Spelen in Tokyo gaan. En als dat niet lukt, zijn er nog de Spelen van 2024. Eén ding staat vast: Jolien uit Perk zal er alles aan doen om in haar discipline de beste van de wereld te worden.