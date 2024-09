Julien Carraggi wint als eerste Belg ooit grootste internationale badmintontoernooi van ons land

Na een moeilijke start van de wedstrijd, kwam Carraggi sterk terug en sleepte hij dankzij een ijzersterke verdediging en dito aanval alsnog de eerste set binnen. In de tweede set was Christophersen dan weer duidelijk te sterk. In de beslissende set, namen de intensiteit en lengte van de rally's nog toe. Het publiek stond als één man achter onze landgenoot, waardoor Carraggi de match én het toernooi op zijn naam kon schrijven.

"Het was een match vol emoties. Na een lang toernooi, waarin ik elke dag drie sets speelde, voelde ik op het einde de benen verkrampen. Maar dankzij de steun van het publiek, heb ik alles gegeven. Ik heb nog nooit zoveel supporters gezien voor een match in België. Ik hoop dat ik hen kunnen verwennen heb en dat de match hen kon bekoren", zei Carraggi achteraf in een interview.

Bij de vrouwen ging de overwinning in de Yonex Belgian International naar de amper 17-jarige Anmol Kharb uit India. Zij stootte eerder deze week door uit de kwalificaties en versloeg in de finale de Deense nummer 7 Amalie Schulz, eveneens in een driesetter: 24-22, 12-21 en 21-10.