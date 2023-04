Kampenhout heeft mirakel nodig voor behoud

In de derde nationale zijn het spannende weken voor Kampenhout. De ploeg vecht tegen het degradatiespook. Gisteren haalde het een 0-3 achterstand knap op tegen Wijgmaal, al dat is een magere troost.

De wedstrijd kon niet slechter starten voor Kampenhout. Mertens zette na drie minuten Wijgmaal al op voorsprong 0-1. Na nog geen tien minuten voetballens staat het 0-2 via Dupont. Kampenhout is helemaal nergens in de eerste helft en kan amper dreigen. Meteen na de rust brengt Dinayaku Wijgmaal op 0-3. Wedstrijd gespeeld zou je denken, maar Janssens vindt al snel de aansluitingstreffer: 1-3. Met nog 20 minuten te spelen maakt De Smidt er 2-3. In de laatste minuten gebeurt het ondenkbare voor Wijgmaal. De Smidt staat moederziel alleen voor doel en maakt er 3-3 van.

Door het gelijkspel is Wijgmaal zeker van degradatie. Ook Kampenhout moet rekenen op een mirakel om degradatie naar eerste provinciale te vermijden want met één punt schiet het niet veel op.