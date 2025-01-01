Kenneth Bornauw en Michael Verschueren keren terug naar RSC Anderlecht

De plannen van Marc Coucke zijn al enkele dagen bekend, maar gisteren heeft de raad van bestuur Meisenaar Kenneth Bornauw aangesteld als nieuwe CEO van Anderlecht. Dilbekenaar Michael Verschueren wordt voorzitter.

De twee hebben een verleden bij de club. In juni is Bornauw gestopt als CEO Non-Sports na spanningen tussen de Meisenaar en Wouter Vandenhaute, maar nu is onze regiogenoot helemaal terug. Hij krijgt de dagelijkse leiding van paars-wit in handen. Kenneth Bornauw is de vader van voormalig Anderlechtspeler Sebastiaan Bornauw. Ook voor Dilbekenaar Verschueren is de aanstelling een comeback. Verschueren is bij Anderlecht al sportief directeur en bestuurslid geweest. Michael Verscheuren is de zoon van de in supporterskringen nog steeds zeer populaire wijlen 'Mister' Michel Verschueren.

Officieel nemen de twee hun functie op in november.