Kenneth Bornauw
© RSCA

Kenneth Bornauw en Michael Verschueren keren terug naar RSC Anderlecht

Het plan van Marc Coucke is goedgekeurd door de raad van bestuur van recordkampioen RSC Anderlecht. Meisenaar Kenneth Bornauw wordt de nieuwe CEO van de paars-witten. Michael Verschueren uit Dilbeek neemt de rol van voorzitter op.

De plannen van Marc Coucke zijn al enkele dagen bekend, maar gisteren heeft de raad van bestuur Meisenaar Kenneth Bornauw aangesteld als nieuwe CEO van Anderlecht. Dilbekenaar Michael Verschueren wordt voorzitter.

De twee hebben een verleden bij de club. In juni is Bornauw gestopt als CEO Non-Sports na spanningen tussen de Meisenaar en Wouter Vandenhaute, maar nu is onze regiogenoot helemaal terug. Hij krijgt de dagelijkse leiding van paars-wit in handen. Kenneth Bornauw is de vader van voormalig Anderlechtspeler Sebastiaan Bornauw. Ook voor Dilbekenaar Verschueren is de aanstelling een comeback. Verschueren is bij Anderlecht al sportief directeur en bestuurslid geweest. Michael Verscheuren is de zoon van de in supporterskringen nog steeds zeer populaire wijlen 'Mister' Michel Verschueren.

Officieel nemen de twee hun functie op in november.

Meest bekeken

Mobiliteit
Justitie

Gezin uit Sint-Pieters-Leeuw pleegt grootschalige fraude bij rijexamens: "Honderdduizenden euro's verdiend"

din 14 okt
Gust Van Mulders begon zijn politieke loopbaan enkele maanden na zijn huwelijk in 1970 met Rita Van de Cruys
Politiek
Samenleving

Gewezen schepen Gust Van Mulders (81) die 42 jaar in Opwijkse gemeenteraad zat overleden

Groen
Economie

Meer dan 1.300 zonnepanelen op TUI-gebouw aan luchthaven: "Grote uitdaging is dat ze de piloten niet verblinden"

woe 15 okt
Samenleving

Verkeersongeval op E40: "Voertuig in lichterlaaie"

woe 15 okt
Economie
Mobiliteit

Groen licht voor afbraak Delhaize Beersel

Meer nieuws uit de regio

Vanaf vannacht steken Merchtem, Opwijk en Londerzeel de straatverlichting opnieuw aan
Groen
Vlaamse Rand

IBEG-gemeenten laten vanaf 1 november het licht aan: "Enorme vooruitgang in 'verledding'"

woe 15 okt
Gilles Thomas
Sport

Portret: topruiter Gilles Thomas, die winst Global Champions Tour kan ruiken

Gezin van zes op straat na uitslaande keukenbrand: 13-jarige naar ziekenhuis met rookintoxicatie
Samenleving

Gezin van zes op straat na uitslaande keukenbrand: 13-jarige naar ziekenhuis met rookintoxicatie

zon 5 okt
verwendag
Samenleving

Bibliotheek Meise trakteert op speelse Verwendag: “De bib is meer dan boeken”

zat 4 okt
Groen
Vlaams-Brabant
Vlaamse Rand

Lieveherebeek meandert opnieuw bovengronds: "Minder kans op wateroverlast"

don 2 okt