Kenneth Vanderheyden snoept Gouden Schoen af van ploegmaat Grello

De beste zaalvoetballer in ons land is niet voor de zevende keer RSCA Futsal-kapitein Gabriel Grello. Het is zijn ploegmaat Kenneth Vanderheyden die dit jaar de Gouden Schoen won. De Rode Duivel maakte afgelopen zomer de overstap van Hasselt naar paarswit en was maandag goed voor een doelpunt in de ruime 1-10 zege waarmee Anderlecht het seizoen opende. Vanderheyden haalde het in de eindstand ruim voor Grellon ploegmaat Cainan werd derde.