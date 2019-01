Kersvers burgemeester én WK-laureaat ineen: in Zemst kan het

Als kersvers burgemeester van Zemst is de sjerp niet de enige uitdaging voor Veerle Geerinckx (N-VA). De burgemeester speelt curling en kon zich onlangs kwalificeren voor het WK Curling in Stavanger (Noorwegen). Een burgemeester op een WK, alledaags is het niet.

Eind april trekt Geerinckx met haar curling-partner Dirk Heylen uit Peutie naar het WK Curling. Toch heeft ze nog geen bakken ervaring, gezien ze pas anderhalf jaar geleden begon met de sport. “Het is alles in één”, zegt ze, “je moet wat lenig zijn, conditie hebben, je zit in de koude lucht en je moet echt wel focussen, want het is een strategisch spel.”

Dat ze zich nu al kwalificeerde voor het WK Curling verbaast haar spelpartner Dirk niet. Zelf speelt hij al vijftien jaar curling en het is hem duidelijk waarom Geerinckx zo snel groeit: “Veerle is iemand die ervoor wil gaan en daardoor ook dingen aanneemt,” zegt hij.

Het is nog maar de tweede keer dat er vanuit België een team wordt afgevaardigd voor het mix-dubbel scenario op een WK Curling. Het kampioenschap vindt eind april plaats.