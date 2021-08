Kimeli en Hendrix uitgeschakeld op 5.000 meter

Isaac Kimeli en Robin Hendrix hebben zich op de Olympische Spelen in Tokio niet kunnen plaatsen voor de finale van de 5.000 meter. Beide atleten ontgoochelden in hun reeksen.

Geen finale op 5.000 meter voor Isaac Kimeli uit Beersel. De atleet moest op enkele ronden van het einde lossen en finishte als 17de en voorlaatste in zijn reeks. Een ontgoochelend resultaat voor Kimeli, die op een finaleplaats mikte in Tokio. Ook zijn trainingsmaatje Robin Hendrix uit Kapelle-op-den-Bos is er niet bij in de finale. Hij eindigde in zijn reeks pas als 16de. Alleen de eerste vijf van elke reeks en de vijf best verliezende tijden kwalificeren zich voor de finale.